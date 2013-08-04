فلاحو أسيوط يطالبون بتوفير الأسمدة وفتح سوق التصدير

كتب : سعاد أحمد الأحد 04-08-2013 12:45

طالب فلاحو أسيوط، وزير الزراعة، بتوفير الأسمدة والمبيدات، وفتح السوق لتصدير المنتجات الزراعية كما طالبوا بحل مشكلة سد النهضة.

وقال حسين عبدالمعطي نقيب الفلاحين، إن مشاكل الفلاحين تكمن في التخوفات من قلة مياه النيل بسبب بناء سد النهضة فى إثيوبيا، مما يقلل من حصة المياه ويؤدي إلى بوار 2 ونصف مليون فدان.

ومن جانبه قال المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن رصيد الأسمدة بالشون والمخازن على مستوى المحافظة صفر، وذلك لعدم انتظام حركة النقل، مشيرا إلى أن الكمية التي تصل المحافظة يتم توزيعها قبل دخولها الشون؛ حتى يتسنى للفلاح تسميد الزراعات.