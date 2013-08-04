منسق 30 يونيو بالوادي الجديد: "الإخوان" اشتروا لأطفالهم "أكفان" بدلًا من ملابس العيد

كتب : شرف غريب الأحد 04-08-2013 13:09

أكد قدري عبد العزيز، منسق جبهة 30 يونيو بالوادي الجديد، أن الجبهة تندد بكل أشكال العنف، وتدعم الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، و تدين استخدام النساء والأطفال في المظاهرات كدروع بشرية.

وأضاف عبد العزيز أن الجبهة تناشد الجميع عدم الزج بالأطفال في التظاهرات، حفاظا على أرواحهم، لافتًا إلى أن الجبهه رصدت أنه بدلا من أن يقوم بعض الآباء المنتمين لجماعة "الإخوان" بشراء ملابس العيد لأطفالهم، قاموا بشراء "الأكفان" لهم، للزج بهم في الصراعات السياسية، ورفعها على المنصات، وحملها في المسيرات.