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إفطار يضم الجيش والشرطة أمام سجن بورسعيد

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إفطار يضم الجيش والشرطة أمام سجن بورسعيد إفطار يضم الجيش والشرطة أمام سجن بورسعيد

كتب : هبة صبيح منذ 55 دقيقة

في إطار حرص القوات المسلحة على إظهار روح التعاون والترابط بين أبناء ، تنظم اليوم قوات الجيش الثاني الميداني ببورسعيد، حفل إفطار يضم قيادات وضباط وجنود الجيش الشرطة.

يشرف على الإفطار، اللواء عادل الغضبان، الحاكم العسكري للمحافظة، ويشارك فيه اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، واللواء سيد جاد الحق، مدير الأمن، ويقام الإفطار في الوحدة المواجهة لسجن بورسعيد العمومي.

وراجت شائعة في شوارع بورسعيد، عن استقبال المحافظة للفريق أول عبد الفتاح ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في زيارة خاطفة، الأمر الذي نفاه الحاكم العسكري.

بينما أكد عدد كبير من القوى السياسية والشعبية، أنه فى حالة وصول السيسي إلى بورسعيد، فإن المدينة ستعد مليونية لاستقباله.

من جهة أخرى، تنظم جمعية أصدقاء مرضى الأورام ببورسعيد، إفطارًا اليوم، بحديقة مستشفى التضامن، لتأكيد دور رجال الإسعاف والعاملين بالمستشفيات الحكومية، لتفانيهم في العمل لإنقاذ المرضى في الفترة الأخيرة.

يشارك فى الإفطار، الدكتور حلمي العفني، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، وعدد من الأطباء والإعلامين والشخصيات العامة، ويشرف عليه أسامة موسى رجل الأعمال وعضو مجلس الإدارة، والدكتور سيد صالح، مدير مستشفى التضامن.

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