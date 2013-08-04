حرب تصريحات بين مؤيدي ومعارضي مرسي بدمياط بعد قرار فض اعتصام رابعة

كتب : سهاد الخضري منذ 31 دقيقة

انقسمت آراء مواطني دمياط بين الموافقة والدعم لفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة بالقوة، واللجوء إلى الصندوق وليس العسكر بحسب رأى المعارضين لفض الاعتصام.

من جانبه، طالب عبدالله زغلول خريج سياحة وفنادق بتصفية معتصمي رابعة والنهضة واحد تلو الآخر، مؤكدا رفضه فض أي اعتصام سلمي بمطالب مشروعه، مشددا على موافقته لفض أي اعتصام مسلح الهدف منه ترويع المواطنين.

وتابع زغلول قوله: أنا ضد جماعة إرهابية تسعى إما للرجوع للسلطة أو إحراق البلد وإسقاطها في بؤرة الإرهاب.

فيما رأى أكرم عبدالجليل موظف بمكتبة مصر العامة، أن الحوار أفضل السبل ففي حال استمرار الاعتصام ممثلا حالة من الإرهاب للشعب المصري فلابد من فضه بأقل الخسائر، مشيرا إلى نبرة التصالح التي بدأت تتعالى في ظل الزيارات الأوروبية التي تحدث على أرض مصر خاصة في ظل اعتراف الإخوان بأن ما حدث يوم 30 يونيو ماهو إلا ثورة شعبية.

فيما أبدى عمرو الداودي مهندس وعضو بحركة شباب 6 أبريل جبهة أحمد ماهر تأييده للشرعية المنتخبة بالصندوق، فتغيير الإخوان لن يأتي إلا بالصندوق والديموقراطية هي الحل وليس عزل مرسي.