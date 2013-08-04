' خبرة الأهلي ستحسم مباراة أورلاندو رغم صعوبة المواجهة '

يرى وليد سليمان لاعب وسط الأهلي أن ملاقاة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ستكون الأصعب نظرا للظروف المحيطة بالمباراة ما بين اللعب نهارا في رمضان وسط الصيام.

ويستقبل الأهلي منافسه أورلاندو بايرتس ضمن الجولة الثانية من مباريات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح سليمان في تصريحات لموقع الأهلي أن مباراة أورلاندو هي الأصعب في طريق فريقه حاليا في ظل احتياج الفريق للنقاط الثلاثة، مشيرا إلى أنه سيلعب في ظروف صعبة نظرا لصيام اللاعبين.

ويعتقد سليمان أن كل الفرص متاحة للفريق الضيف موضحا إلى أن اللقاء لن يكون سهلا وأتم "خبرة الأهلي سيكون لها دور في حسم المباراة، فلا بديل عن الفوز".