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فتح باب التقدم للمدن الجامعية بجامعة قناة السويس

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فتح باب التقدم للمدن الجامعية بجامعة قناة السويس فتح باب التقدم للمدن الجامعية بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم فتح باب التقدم للمدن الجامعية للعام الجامعى الجديد، اعتبارا من الأول من أغسطس الجارى، ويستمر حتى نهايته للطلاب القدامى والجدد بمختلف كليات الجامعة، على أن يتم التقدم من خلال إدارة المدن الجامعية بالكيلو 4,5، مشيرا إلى أن أهم الشروط أن يكون الطالب منتظما وناجحا ومنقولا للفرقة الأعلى، أما الطالب المستجد فيتم القبول وفقا للمجموع وتاريخ الميلاد وبعد المسافة لمحافظة الطالب المقيم بها.

وأضاف يجب على الطالب استيفاء الاستمارات والتى تتضمن اعتماد شئون الطلاب.وإن الأوراق المطلوبة للطلاب القدامى هى صورة البطاقة و2 صورة شخصية. وللطلاب الجدد هى: صورة بطاقة الترشيح وصورة البطاقة و2 صورة شخصية، على أن تسلم تلك الأوراق إلى إدارة شئون الإقامة بالمدن الجامعية، وذلك لمن حقق شرط القبول بالمدن الجامعية.

من ناحية أخرى يتم الكشف الطبى للطلاب المتقدمين بواسطة الإدارة العامة للمراقبة الطبية بالجامعة باستمارة منفصلة اعتبارا من اول سبتمبر القادم.
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