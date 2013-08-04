وزير الرى من أسيوط: قضية سد النهضة أهم أولويات الحكومة

قال المهندس محمد عبد المطلب، وزير الرى والموارد المائية، خلال زيارته لأسيوط التى تفقد فيها مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إن قضية سد النهضة من أهم أولويات الحكومة الحالية، وأن القضية تسير فى مسارين، الأول سياسى تقوم به الحكومة ككل، وعلى رأسها وزارة الخارجية، والثانى فنى وتقوم به وزارة الرى بمساندة الشعب، لافتاً إلى أن تعليق أنشطة مصر فى الاتحاد الافريقى لن يؤثر إطلاقاً على مسار التفاوض حول سد النهضة، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا التنسيق لعقد اجتماع بعد عيد الفطر المبارك بين مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية، واستكمال المفاوضات لحل هذه القضية فى أسرع وقت ممكن.

وأوضح وزير الرى أن الحكومة الحالية هى حكومة ثورة تسعى جاهدة لتحسين الخدمات وإحداث تنمية وتغييرات سريعة يشعر بها كل مواطن على أرض مصر، مؤكدا أنه يجرى حالياً التنسيق مع الأمن لإزالة جميع التعديات على النيل الذى هو حق لكل مواطن.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير الرى بمحافظة أسيوط، رافقه فيها جمال آدم سكرتير عام المحافظة لزيارة قناطر أسيوط الجديدة.

وأكد الوزير أن مشروع القناطر يمثل إرادة شعب فى القدرة على التحدي، وتحقيق إنجاز فى ظل ظروف صعبة تعيشها البلاد حالياً، مشيراً إلى أن المشروع يساهم فى دعم النقل النهرى والسياحة النيلية وأفضل إدارة للموارد المائية، بالإضافة إلى الكهرباء، ويوفر 15 مليون دولار سنويا فى الطاقة موضحاً أنه تم الانتهاء من 20% من الأعمال الكلية حتى الآن، وجارى العمل فى تنفيذ منظومة التجفيف وتركيب 39 طلمبة وحفر 47 بئرا جوفية من إجمالى 112 بئراً جوفية سيتم حفرها.

من جانبه، قال جمال آدم سكرتير عام محافظة أسيوط، إن المشروع يسهم فى زيادة الناتج القومى وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يقرب من 20% من المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية، بمساحة مليون و250 ألف فدان، كما يوفر 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة خلال مراحل التنفيذ، إضافة إلى 300 فرصة دائمة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، فضلا عن طاقة كهربائية نظيفة عن طريق محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وتوفير محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنا أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل، مشيرا إلى أن المشروع يساهم فى زيادة العائد الاقتصادى من المحاصيل الزراعية لمصر بإجمالى 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير احتياجات الصناعة من الطاقة.

كان الوزير بدأ جولته فى أسيوط بتفقد مشروع لتطوير وترميم قناطر الإبراهيمية، والذى سيتم تنفيذه بعد انتهاء فترة أقصى الاحتياجات خلال عام، وتحويل البوابات القديمة إلى بوابات أوتوماتيكية تعمل بالكهرباء طبقا لقواعد التشغيل حسب منسوب الأمان بالمياه بالمكان، كما تفقد عمارات إسكان العاملين بمشروع القناطر الجديدة التى أنشأتها وزارة الرى بتكلفة 10 ملايين جنيه، بإجمالى 40 وحدة سكنية.