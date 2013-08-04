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صرف مكافأة الامتحانات للعاملين بـ"تعليم الغربية"

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صرف مكافأة الامتحانات للعاملين بـ"تعليم الغربية" صرف مكافأة الامتحانات للعاملين بـ"تعليم الغربية"

أكدت فاطمة خضر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم إرجاء قرار خصم 80% من مكافأة الامتحانات للعامين بمديرية تعليم الغربية والذى كان المقرر البدء فى الخصم الشهر الماضى.

وأضافت أنه لن يتم الخصم إلا بعد قرار مجلس الوزراء بخصوص إرجاء استرداد المبالغ التى صرفت للإداريين لمدة ستة أشهر أخرى، على أن يتم البدء فى استرداد تلك المبالغ بداية من شهر يناير القادم على أربعة وعشرين شهرا أو الخروج على المعاش أيهما أقرب.
> وكان الإداريون قد دخلوا فى اعتصام مفتوح لأكثر من أسبوعين اعتراضا على تعنت وكيل وزارة المالية الإخوانى وإصراره على خصم 80 % من مكافأة الامتحانات دفعه واحدة كانت قد صرفت للإداريين خلال الفترة الماضية برغم صدور فتوى من مجلس الدولة بجواز حصول الإداريين على مكافأة الـ200% ، بالإضافة إلى مكافأة الامتحانات وإصرار وكيل المالية على الخصم مما دفعه إلى سحب مندوبى المالية من جميع الإدارات التعليمية العشر، الأمر الذى أثار غضب الإداريين ودخلوا فى اعتصام مفتوح أمام مديرية التربية والتعليم بطنطا وطالبوا بعدم الخصم وصرف المكافأة كاملة، كما طالبوا بسرعة إقالته واستبعاده من محافظة الغربية .
> كان اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظ قد قام بإرسال عدة خطابات لوزير التربية والتعليم ووزير المالية ورئيس الوزراء لإرجاء الخصم لتهدئة الأوضاع داخل المحافظة لحين وضع حل جذرى للمكافأة .
> وقام إداريو الغربية بصرف 200% حافز الإثابة أسوة بالعاملين بالدولة بقرار رئيس الوزراء إلى جانب صرف مكافأة الامتحانات، وهو ما اعتبرته وزارة المالية ازدواجية فى الصرف وقررت خصم المبالغ التى تم صرفها للإداريين من حافز الـ200%.

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مصر 365