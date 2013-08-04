تأخر ركاب مطار القاهرة عن رحلاتهم بعد قطع طريق صلاح سالم

تسبب قيام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بقطع طريق صلاح سالم المؤدى إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأحد إلى حالة من الإرتباك فى حركة السفر بعد تأخر أعداد كبيرة من الركاب على الرحلات المقررة لهم من المطار.

صرح مصدر مسئول بالمطار أن رحلات مصر للطيران التى أقلعت صباح اليوم قد شهدت تأخر المئات من الركاب عليها و تخلف العشرات وعدم السفر عليها ، حيث تشهد الفترة الصباحية تكثيفاً لرحلات الشركة الوطنية وهو ما أدى إلى إقلاع الرحلات بدون الركاب الذين تأخروا عليها .

وصرح مصدر بمصر للطيران أن مكتب المبيعات بالمطار شهد توافداً للركاب الذين تأخروا عن الرحلات بسبب توقفهم بطريق صلاح سالم فى محاولة منهم للسفر على رحلات أو توقيتات أخرى على أثر ذلك التأخير، مشيرا إلى أن حالة من الإستياء الشديد انتابت الركاب الذين تأخروا على رحلاتهم من بينهم ركاباً عرب وأجانب بالإضافة إلى الركاب المصريين .

كان أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، قد قطعوا شارع العروبة، بصلاح سالم لمدة ثلاث ساعات، قبل توجههم منذ قليل إلى ميدان رابعة العدوية.