أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأخر ركاب مطار القاهرة عن رحلاتهم بعد قطع طريق صلاح سالم

Google+ Print
تأخر ركاب مطار القاهرة عن رحلاتهم بعد قطع طريق صلاح سالم تأخر ركاب مطار القاهرة عن رحلاتهم بعد قطع طريق صلاح سالم

مطار القاهرة -أرشيفية

تسبب قيام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بقطع طريق صلاح سالم المؤدى إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأحد إلى حالة من الإرتباك فى حركة السفر بعد تأخر أعداد كبيرة من الركاب على الرحلات المقررة لهم من المطار.

صرح مصدر مسئول بالمطار أن رحلات للطيران التى أقلعت صباح اليوم قد شهدت تأخر المئات من الركاب عليها و تخلف العشرات وعدم السفر عليها ، حيث تشهد الفترة الصباحية تكثيفاً لرحلات الشركة الوطنية وهو ما أدى إلى إقلاع الرحلات بدون الركاب الذين تأخروا عليها .

وصرح مصدر بمصر للطيران أن مكتب المبيعات بالمطار شهد توافداً للركاب الذين تأخروا عن الرحلات بسبب توقفهم بطريق صلاح سالم فى محاولة منهم للسفر على رحلات أو توقيتات أخرى على أثر ذلك التأخير، مشيرا إلى أن حالة من الإستياء الشديد انتابت الركاب الذين تأخروا على رحلاتهم من بينهم ركاباً عرب وأجانب بالإضافة إلى الركاب المصريين .

كان أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، قد قطعوا شارع العروبة، بصلاح سالم لمدة ثلاث ساعات، قبل توجههم منذ قليل إلى ميدان رابعة العدوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط