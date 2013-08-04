تصاعد أزمة “السويس للصلب” والإدارة تهدد بفصل المهندسين

يدخل إعتصام عمال شركة السويس للصلب يومه الـ 13 دون حل من إدارة الشركة ، حيث دخل العمال فى إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بزيادة الرواتب وعودة العمل مجدداً.وهدد العمال بالتصعيد حال تجاهل ادارة الشركة لمطالبهم هذا بخلاف التهديدات المستمرة بفصل العمال والمهندسين فى حالة عدم فض الاعتصام ، مؤكدين لا عودة للعمل إلا بعد تحقيق مطالبهم والمحددة بعودة العمال الذين تم فصلهم تعسفياً وكفالة تأمين صحى وتأمينات اجتماعية عادلة للعامل وكفالة علاج أسرى شامل للعامل، وحصول العمال على نصيب عادل من الأرباح السنوية، وحصول العامل على كافة حقوقه من الأجر الإضافى، وبدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة وزيادة بدل المخاطر للعامل”.