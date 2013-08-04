أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة 3 فى مشاجرة بالفيوم بسبب القمامة

Google+ Print
إصابة 3 فى مشاجرة بالفيوم بسبب القمامة إصابة 3 فى مشاجرة بالفيوم بسبب القمامة

نشبت مشاجرة بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا بالفيوم بسبب وضع القمامة أمام أحد المحال التجارية استخدمت فيها الأسلحة النارية وأصيب خلالها 3 أشخاص.

كان اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز إطسا يفيد بوقوع مشاجرة بقرية قلهانة استخدمت فيها الأسلحة النارية والسنج والشوم ، انتقلت أجهزة الشرطة التي تمكنت من السيطرة علي الموقف.

وكشفت تحريات الرائد محمد عثمان رئيس مباحث المركز أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين كل من محمود أبو حربى وجمعة عبد التواب محمود بسبب وجود قمامة أمام محل استأجره الثاني من الأول ، وقام كل طرف باستدعاء أقاربه الذين حضروا وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية.

أصيب في المشاجرة كل من محمود أبو حربى ” طرف أول ” – ورمضان عبد التواب محمود ، ومحمد سيد عبدا لتواب ” طرف ثانى ” ونقلوا إلى المستشفيات لتلقى العلاج، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا