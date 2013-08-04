إصابة 3 فى مشاجرة بالفيوم بسبب القمامة

نشبت مشاجرة بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا بالفيوم بسبب وضع القمامة أمام أحد المحال التجارية استخدمت فيها الأسلحة النارية وأصيب خلالها 3 أشخاص.

كان اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز إطسا يفيد بوقوع مشاجرة بقرية قلهانة استخدمت فيها الأسلحة النارية والسنج والشوم ، انتقلت أجهزة الشرطة التي تمكنت من السيطرة علي الموقف.

وكشفت تحريات الرائد محمد عثمان رئيس مباحث المركز أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين كل من محمود أبو حربى وجمعة عبد التواب محمود بسبب وجود قمامة أمام محل استأجره الثاني من الأول ، وقام كل طرف باستدعاء أقاربه الذين حضروا وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية.

أصيب في المشاجرة كل من محمود أبو حربى ” طرف أول ” – ورمضان عبد التواب محمود ، ومحمد سيد عبدا لتواب ” طرف ثانى ” ونقلوا إلى المستشفيات لتلقى العلاج، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.