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نشطاء يدشنون حملة على "فيس بوك" للمطالبة بتعيين "خالد علي" محافظًا لدمياط

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نشطاء يدشنون حملة على "فيس بوك" للمطالبة بتعيين "خالد علي" محافظًا لدمياط نشطاء يدشنون حملة على "فيس بوك" للمطالبة بتعيين "خالد علي" محافظًا لدمياط

كتب : سهاد الخضري منذ 46 دقيقة

دشن عدد من النشطاء، حملة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للمطالبة بتعيين خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، محافظًا لدمياط.

وافق أحمد الحناوي، عضو بالتيار الثالث، على ترشيح خالد علي محافظًا لدمياط، مؤكدًا على ضرورة منح الفرصة للشباب وتمكينهم في المناصب التنفيذية والابتعاد عن العواجيز والعقول المتأخرة.

ورأى أحمد البيومي، منسق الحركة الشعبية للتغيير، أن خالد علي أحد أهم أعمدة الثورة المثالية، متمنيًا تعيينه محافظًا بإرادة شعبية، وقال "خالد علي ليس ثوريًا فحسب، بل يعد صاحب فكر مؤمن به وقادر على تحقيق العدالة للمواطن البسيط والطبقة العمالية".

ومن جانبه، أكد عبده الباني، عضو الجبهة الثورية الموحدة، أنه لابد من الاستفادة من خالد علي كحقوقي في قضية إعادة شركات الخصخصة للدولة، لأنه سيكون على دراية بطبيعة الشارع الدمياطي.

ومن ناحية أخرى، قال فادي أبو سمرة، عضو حركة شباب 6 أبريل "جبهة أحمد ماهر"، إن "خالد علي شخصية محترمة وأمامها مستقبل سياسي باهر، كما أنه طموح الكثير من الثوار في أن يكون رئيس القادم، ومحافظة دمياط تحتاج لشخص مثل خالد علي الذي يشهد له الجميع بالوطنية".

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