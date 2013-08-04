نصائح للسيطرة على شهيتك في رمضان

الإفراط بالطعام من أسوأ العادات في رمضان، وقد يفقد الصائم فائدة الشهر الكريم من تعبد وتقشف وإحساس بجوع الآخرين، فالصيام من أهم العبادات التي يمارسها الإنسان، وينعكس ذلك إيجابياً على الصائم صحياً ونفسياً، حيث تعتبر السيطرة على الشهية انتصاراً على النفس، وفترة الصيام تمثل راحة إجبارية للجهاز الهضمي، الذي يعمل طوال اليوم فيكون الامتناع عن الطعام فرصة لاستهلاك المخزون من العناصر الغذائية.

الدكتور محمد منير، استشاري التغذية يقدم للصائمين النصائح التالية؛ للحد من الإفراط بالطعام والحفاظ على صحة جيدة خلال الشهر الكريم:

1- تناولي طعااً يمد جسمك بالجلوكوز؛ لأن خلايا الجسم تكون في حاجة إليه بعد فترة الصيام، خاصة المخ والخلايا العصبية، فيكون البلح والعصير الطازج مناسبين تماماً، فـثلاث بلحات+ فنجان عصير+ فنجان شوربة خضار والسوائل تحافظ على استعادة الأملاح في الجسم.

2- الأحماض الدهنية هي المصدر الأساسي للطاقة التي تحرك العضلات في فترة الراحة، وهي التي تحافظ على شكل العضلة، وتستخلص الدهون، ويفضل عندما نبدأ الأكل أن يكون هناك نظام غذائي نتبعه؛ حتى لا نصاب بالتعب بعد تناول الطعام بطريقة عشوائية.

3- استخدمي الزيت بدلاً من الزبد في الطهي، خاصة زيت الذرة أو زيت الزيتون، كما يمنع منعاً باتاً غلي الزيت لأكثر من مرة؛ لأن هذا يولد مواد مسرطنه مثل قلي البطاطس والباذنجان في زيت سبق غليه، فهو يؤثر أيضاً بشكل كبير على من لديهم مشاكل صحية فى المعدة والقولون، أما إذا كان هناك مريض دهون ثلاثية فلابد من تجنب الدهون المشبعة والأطعمة المصنعة من الدقيق، ويفضل تناول الأرز بدلاً من المكرونة والفاكهة الطازجة بدلاً من العصائر، والفاكهة المجففة وتناول 3 فصوص يومياً من الثوم، واتباع نظام دهون قليلة.

4- تناولي الخضروات الطازجة؛ حتى تكون محتفظة بقيمتها الغذائية، فطبق السلطة مثلاً يفضل أن يضاف إليه الليمون؛ حتى لا يختزن الجسم ماء، كذلك إضافة خل التفاح؛ حتى لا يشبع الشخص بسرعة أو يرتفع السكر في الدم سريعاً، وأيضاً إضافة فصوص ثوم مفرومة؛ لتأمين حماية لمرض السكري.

5- يفضل تناول البصل الأحمر والأصفر بدل الأبيض.

6- تناول الخرشوف والكرنب والبروكلي الطازج أفضل من المطبوخ، ويضاف لطبق السلطة.

7- ملعقة زيت زيتون على طبق السلطة ضرورية؛ لأنها غنية بالدهون اللازمة للجسم.

8- تناول الألياف الخضراء والخضروات؛ للمحافظة على معدل السكر في الدم.

9- بالنسبة للبروتين يفضل تناول قطعة واحدة من اللحم المتبل، حيث يمثل البروتين 15% من الوجبة، ويفضل أن تكون مشوية. أما في حالة مريض السكري فيفضل تناول السمك المشوي مضافاً إليه الثوم، والكرفس والبصل والليمون.

10- في السحور تناولي الفول المضاف إليه ملعقة زيت زيتون، وكذلك يمكن تناول الفول بالفطر، حيث يعد الفول من أفضل الوجبات، فتناول فنجان فول لمدة 3 أسابيع يقلل الكولسترول بنسبة 20%، وتناول فنجان فول يومياً يحسن الكولسترول المفيد 9%.