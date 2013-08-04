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تقارير: نيمار يعاني من الأنيميا

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تقارير: نيمار يعاني من الأنيميا تقارير: نيمار يعاني من الأنيميا

مدريد، (إفي): كشفت تقارير إخبارية اليوم الأحد أن البرازيلي نيمار، الوافد الجديد لصفوف برشلونة الإسباني يعاني من فقر الدم "الأنيميا".

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن نيمار يخضع للعلاج خلال الجولة الآسيوية التي يقوم بها برشلونة، واستهلها بفلسطين وإسرائيل وتشمل كذلك تايلاند وماليزيا في اطار استعداداته للموسم الجديد.

وخضع نيمار لعملية جراحية لازالة اللوزتين عقب فوز منتخب بلاده ببطولة كأس القارات على حساب إسبانيا.

وأوضح المصدر أن اللاعب لا يزال يتدرب مع برشلونة، ولكن إيقاع التدريب سيكون مختلفا اعتبارا من الآن، حيث أن أعراض فقر الدم يبرز من بينها الإنهاك.

وشارك نيمار مع برشلونة للمرة الأولى لبعض دقائق في المباراة الودية التي جمعت الفريق الكتالوني بنادي ليخيا جدانسك البولندي، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

كما شارك في اللقاء الذي جمع فريقيه الحالي، البرسا، والسابق، سانتوس، والذي انتهى بفوز برشلونة بثمانية أهداف دون رد.

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