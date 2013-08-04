أنشيلوتي يعترف بعدم رضاه عن أداء الملكي

لوس آنجليس، (إفي): أعرب المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن سعادته بفوز فريقه على إيفرتون الإنجليزي (2-1) وتأهله إلى نهائي بطولة كأس أبطال جينيس الدولية الودية، لكنه اعترف في المؤتمر الصحفي اللاحق للمباراة بعدم رضاه عن أداء الفريق الملكي.

وصرح أنشيلوتي "في كرة القدم يجب فعل ما هو أفضل. نحن استطعنا اليوم تحسين بعض الجوانب وخاصة في الشوط الثاني. ورغم ذلك، كان جليا شعورنا بالتعب قليلا بعد خوضنا مباراة منذ يومين (أمام لوس آنجليس جالاكسي)".

وسيخوض ريال مدريد نهائي بطولة كأس أبطال جينيس الدولية الودية، في ميامي (الولايات المتحدة) أمام ميلان الإيطالي أو تشيلسي الإنجليزي.

وفي هذا السياق، قال "سوف يكون نهائي خاص. اللعب أمام آي من الفريقين سيكون أمرا جيدا".

وأوضح المدرب الإيطالي أن فريقه "لعب جيدا في الشوط الأول"، في حين وصف الشوط الثاني بـ"الصعب".

وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ ملعب دودجر (لوس أنجليس، كاليفورنيا)، معقل فريق لوس أنجليس دودجرز للبيسبول، التي يستضيف فيها مباراة كرة قدم.

وتعليقا على هذا الأمر، قال أنشيلوتي "كان الأمر غريبا قليلا أن لا تقام المباراة على ملعب لكرة القدم، ولكن الجو العام في الملعب كان مذهلا. فهو مكان له تاريخ حافل وهذا شىء رائع بالنسبة لنا".

ومن ناحية أخرى، قال مدرب إيفرتون، الإسباني روبرتو مارتينيز، إن اللقاء كان "رائعا" بالنسبة للفريق الإنجليزي.

وأضاف "لقد شعرنا بخيبة أمل كبيرة في نهاية الشوط الأول لأننا سمحنا لريال مدريد بالرد على الهجمات المرتدة، ولكن أعتقد أن هذا هو السبب الوحيد لشعورنا بخيبة الأمل. وأعتقد أيضا أننا استحوذنا على الكرة بشكل جيد أمام واحد من أفضل الفرق في العالم".