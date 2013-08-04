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«نيويورك تايمز»: هجمات «القاعدة» وراء قرار إغلاق السفارات الأمريكية

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«نيويورك تايمز»: هجمات «القاعدة» وراء قرار إغلاق السفارات الأمريكية «نيويورك تايمز»: هجمات «القاعدة» وراء قرار إغلاق السفارات الأمريكية
المخابرات الأمريكية اعترضت رسائل «القاعدة» للتخطيط لهجمات إرهابية.. ومسئول أمريكى: التهديدات جدية

كتب : عبدالعزيز الشرفى منذ 49 دقيقة

قرر الرئيس الأمريكى باراك أوباما، مساء أمس الأول، غلق سفارات الولايات المتحدة فى 14 دولة، بينها ، تحسباً لهجمات إرهابية متوقعة فى الأيام المقبلة على المصالح الأمريكية حول العالم. وأعلنت لندن وبرلين إغلاق سفارتيهما فى اليمن، تزامناً مع تحذيرات الإدارة الأمريكية من شن هجمات إرهابية على السفارات الأجنبية فى عدد من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أمريكا. وقال مسئول فى البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى اطلع على آخر المعلومات المتعلقة بتهديدات «القاعدة». وأشار مسئول آخر إلى أن تحذيرات حدوث اعتداءات أو هجمات إرهابية ضد السفارات الأجنبية فى تلك الدول جاءت بناءً على معلومات محددة وذات مصداقية. وقال مسئولون أمريكيون، أمس، إن الولايات المتحدة اعترضت عمليات اتصال إلكترونية بين عناصر بارزة فى «القاعدة»، نوقشت خلالها مسألة شن هجمات ضد مصالح أمريكية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشمال أمريكا. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فى تقرير لها أمس، أن عملية الاعتراضات والتحليلات اللاحقة لها من قِبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية، دفعت الإدارة الأمريكية لإصدار تحذير عالمى غير عادى للمواطنين الأمريكيين.

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