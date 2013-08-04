أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الكويت تشكل حكومة مع وزيرين جديدين للنفط والمالية

Google+ Print
الكويت تشكل حكومة مع وزيرين جديدين للنفط والمالية الكويت تشكل حكومة مع وزيرين جديدين للنفط والمالية

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الأحد، مرسوما بتشكيل حكومة تتضمن وزراء جددا للنفط والمالية والدفاع، وينتمى ستة من أعضائها لأسرة الصباح الحاكمة، ويأتى تشكيل التى تضم 16 عضوا ويرأسها الشيح جابر المبارك الصباح فى أعقاب الانتخابات التشريعية التى شهدتها البلاد فى 27 يوليو للمرة الثانية فى غضون ثمانية أشهر، وذلك فى ظل مقاطعة المعارضة مرة أخرى، وتم إسناد حقيبة المالية إلى الحاكم السابق للمصرف المركزى الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الذى استقال من منصبه العام الماضى احتجاجا على التوسع الكبير فى الإنفاق العام.

وعين وزير المالية السابق مصطفى الشمالى وزيرا للنفط بعد ان كان يشغل هذه الحقيبة بالوكالة خلال الأشهر الأخيرة منذ استقالة وزير النفط السابق هانى حسين، وإضافة إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر، ينتمى ستة وزراء إلى أسرة آل الصباح مقارنة بخمسة فى الحكومة السابقة، ويسيطر أعضاء الأسرة الحاكمة على حقائب رئيسية مثل الدفاع والداخلية والخارجية إضافة إلى المالية والإعلام والصحة.

وتم تعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية من داخل الأسرة الحاكمة، وفى وزارة الداخلية، تم استبدال الشيخ أحمد حمود الصباح بالشيخ محمد خالد الصباح الذى سبق أن استلم هذه الحقيبة فى مرحلة سابقة، وعين رئيس الأركان الشيخ خالد الجراح الصباح وزيرا للدفاع مكان الشيخ خالد الصباح، واحتفظ وزراء التجارة والتنمية، والشئون الاجتماعية والعمل، والتعليم والشئون الإسلامية بحقائبهم.

وعين النائب فى الانتخابات الأخيرة عيسى الكندرى وزيرا للمواصلات، وكانت الحكومة السابقة التى كان أيضا على رأسها الشيخ جابر، استقالت الأسبوع الماضى ضمن إجراء روتينى فى أعقاب الانتخابات التشريعية، وقاطعت المعارضة الإسلامية والوطنية والليبرالية الانتخابات التى نظمت فى 27 يوليو، إلا أنه بالرغم من ذلك بلغت نسبة المشاركة 52,2% مسجلة ارتفاعا ملحوظا عن نسبة المشاركة فى الانتخابات الأخيرة التى بلغت 40%، والحكومة الجديدة هى الثانية عشرة منذ 2006.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة