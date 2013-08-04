أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس اللبنانى يتوجه لطهران لحضور مراسم تنصيب روحانى

Google+ Print
الرئيس اللبنانى يتوجه لطهران لحضور مراسم تنصيب روحانى الرئيس اللبنانى يتوجه لطهران لحضور مراسم تنصيب روحانى

غادر الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان اليوم بيروت متوجها إلى إيران لحضور قسم اليمين الذى سيؤديه الرئيس الإيرانى حسن روحانى، ويرافقه نائب رئيس حكومة اللبنانية لتصريف الأعمال سمير مقبل ووزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور.

ويلتقى الرئيس اللبنانى مع المسئولين الإيرانيين على هامش الاحتفال، فيما اكتسب الزيارة أهمية ودلالة أكبر بعد الخطاب الذى ألقاه سليمان مؤخرا فى عيد الجيش، وانتقد فيه سلاح حزب الله وتدخله فى سوريا.

وذكرت تقارير إعلامية متعددة فى بيروت أنه من غير المستبعد أن يلتقى سليمان مرشد الجمهورية الإسلامية على خامنئى، فيما أفادت أنباء بأنه تجرى ترتيبات لتحديد موعد لزيارة لإجراء محادثات مع كبار المسئولين فى المملكة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً