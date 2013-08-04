الرئيس اللبنانى يتوجه لطهران لحضور مراسم تنصيب روحانى

غادر الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان اليوم بيروت متوجها إلى إيران لحضور قسم اليمين الذى سيؤديه الرئيس الإيرانى حسن روحانى، ويرافقه نائب رئيس حكومة اللبنانية لتصريف الأعمال سمير مقبل ووزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور.

ويلتقى الرئيس اللبنانى مع المسئولين الإيرانيين على هامش الاحتفال، فيما اكتسب الزيارة أهمية ودلالة أكبر بعد الخطاب الذى ألقاه سليمان مؤخرا فى عيد الجيش، وانتقد فيه سلاح حزب الله وتدخله فى سوريا.

وذكرت تقارير إعلامية متعددة فى بيروت أنه من غير المستبعد أن يلتقى سليمان مرشد الجمهورية الإسلامية على خامنئى، فيما أفادت أنباء بأنه تجرى ترتيبات لتحديد موعد لزيارة السعودية لإجراء محادثات مع كبار المسئولين فى المملكة.