أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

انهيار سوق الكاسيت يدفع «أهل المغنى» إلى البحث عن فرصة عمل

Google+ Print
انهيار سوق الكاسيت يدفع «أهل المغنى» إلى البحث عن فرصة عمل انهيار سوق الكاسيت يدفع «أهل المغنى» إلى البحث عن فرصة عمل

كتب : صفوت دسوقى وهشام أمين منذ 53 دقيقة

عندما تضيق مساحة الحرية وتكثر القيود يتنازل الإنسان من أجل «لقمة العيش» ويذهب بعيداً عن اختياراته. فى الماضى كان كبار المطربين يشتغلون فى السينما بإرادة حرة بهدف تخليد أسمائهم فى أرشيف السينما، لكن اليوم أصبح اشتغال المطربين بالتمثيل أمراً ضرورياً وملحاً جداً، خاصة أن الكساد ضرب سوق الكاسيت والأحداث السياسية أطفأت أضواء المسارح ومنعت حفلات الغناء.

هذا العام شارك عدد كبير من المطربين فى الأعمال الدرامية مثل خالد سليم وروبى ومدحت صالح ومى سليم وغيرهم، لكن الشىء اللافت للنظر هو أن بعض المطربين وافق أن يظهر فى مساحة صغيرة لا تتناسب مع تاريخه الغنائى، الأمر الذى يؤكد أن انهيار سوق الكاسيت يدفع المطربين إلى البحث عن فرصة عمل فى عالم التمثيل.

«الوطن» ترصد تأثير سوق الكاسيت على المطربين، ولماذا يتخلى أهل المغنى عن الميكروفون من أجل التمثيل، وهل كان ظهورهم بصورة مكثفة شيئاً إيجابياً أو سلبياً بالنسبة لصناع الدراما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام