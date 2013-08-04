خالد سليم: معاناة المطربين ملموسة وتجربة التمثيل سلاح ذو حدين

كتب : صفوت دسوقى وهشام أمين منذ 52 دقيقة

يقول خالد سليم، الذى يشارك هذا العام فى مسلسلى «حكاية حياة» و«موجة حارة»: «معاناة المطربين حقيقية وملموسة، خاصة بعد أعمال القرصنة التى دمرت صناعة الكاسيت فى مصر ودفعت عدداً كبيراً من شركات الإنتاج لغلق أبوابها والانسحاب من سوق الإنتاج، وإلى جانب ذلك أدت الظروف السياسية المرتبكة إلى منع إقامة الحفلات، وهذا ضاعف من حجم المعاناة. ورغم اعترافى بمعاناة المطربين فإننى أعتبر نفسى أسعد حالا من كثيرين لأنى أقوم بالغناء فى الأوبرا وحفلاتى مستمرة، وأقوم بإنتاج ألبوماتى الغنائية بنفسى، أى إننى لم أخض تجربة التمثيل تحت ضغط الحاجة. وهذه التجربة سلاح ذو حدين إما أن تضيف لرصيد المطرب وإما أن تسحب من رصيده، ومن حسن حظى أن تجربة التمثيل الأولى لى كانت أمام الفنانة الكبيرة وردة فى مسلسل «آن الآوان»، وقد أثبت نفسى فى هذه التجربة، لذا لم أبتعد عن التمثيل وأحاول التوازن بين الغناء والتمثيل».