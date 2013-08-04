آمال ماهر: الغناء وحده لا يكفى

كتب : صفوت دسوقى وهشام أمين منذ 51 دقيقة

أما آمال ماهر فتقول: «اتجاه المطربين إلى التمثيل ليس شيئا جديدا، وعن نفسى أعترف بأن كل زملائى الذين جمعوا بين الغناء والتمثيل كانوا ممتازين فنحن نعيش فى زمن صعب، وليس عيبا أن يجمع الفنان بين العديد من روافد الإبداع، لكن المهم أن يكون موهوبا ولديه قدرة العبور إلى عقل ووجدان الناس. وبالنسبة لى لا مانع من التمثيل لكن أنتظر دورا مناسبا يضيف إلى رصيدى، لذا لا أتعجل فى هذه الخطوة. والحقيقة أن المطربين شأنهم شأن كثير من فئات المجتمع، وأن حالة الكساد التى ألقت بظلالها على سوق الغناء جعلت الكثير من المطربين يعملون بالتمثيل، رافعين لافتة (الغناء وحده لا يكفى)».