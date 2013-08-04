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مى سليم: الظاهرة ليست جديدة ومطلوب حماية صناعة الكاسيت

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مى سليم: الظاهرة ليست جديدة ومطلوب حماية صناعة الكاسيت مى سليم: الظاهرة ليست جديدة ومطلوب حماية صناعة الكاسيت

كتب : صفوت دسوقى وهشام أمين منذ 50 دقيقة

وتقول مى سليم، التى ظهرت فى ثلاثة مسلسلات فى رمضان هى «خلف الله» و«مزاج الخير» و«بدون ذكر أسماء»: «الجمع بين الغناء والتمثيل ليس ظاهرة جديدة، فقد جمعت شادية وصباح وليلى مراد بين الغناء والتمثيل، والمهم أن يكون المطرب لديه موهبة التمثيل. ولا خلاف أن سوق الكاسيت يواجه تحديات كثيرة، فليس عجيبا أو غريبا أن تجد الألبوم مسروقا وموجودا على الإنترنت بعد طرحه فى السوق بخمس دقائق، وهذه الأمور جعلت المطربين فى محنة حقيقية، خاصة أن انسحاب شركات الإنتاج دفع المطربين إلى إنتاج أعمالهم على نفقاتهم الخاصة، لذا تكون الخسارة كبيرة ومضاعفة. ثم إن هناك فرقا كبيرا بين أن يتجه المطرب إلى التمثيل بمحض إرادته وبموهبته وبين أن يكون مضطرا لذلك من أجل مواجهة تحديات الحياة، ويجب على الحكومات العربية أن تفرض قيودا وتضع ضوابط لوقف أعمال القرصنة ومنع السرقة حتى يشعر الفنان بكرامته ولا يكون مضطرا للتنازل عن قناعاته».

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