أحمد فهمى: الموهبة ترسم خط سير الفنان وليست الظروف الاقتصادية

كتب : صفوت دسوقى وهشام أمين منذ 48 دقيقة

يقول أحمد فهمى، الذى قدم دورا مميزا فى «الداعية»: «لا أؤمن بأن الظروف الاقتصادية قد تصنع من إنسان فنانا، فالموهبة وحدها هى التى ترسم خط السير وتحدد معالم الطريق، ليس مهماً أن تشتغل بالتمثيل بل أن تكون لديك موهبة وأن تكون قادرا على الاستمرار. وأعترف بأن سوق الغناء فى أزمة ولكن كل زملائى المطربين الذين اشتغلوا بالتمثيل لديهم موهبة حقيقية وحققوا نجاحا لافتا. وأنا معجب بتجربة تامر حسنى وحمادة هلال ومى كساب فقد نجحوا فى الجمع بين الغناء والتمثيل بشكل جيد، أما أنا فالموسيقى تجرى فى دمى وأنا أعشقها منذ أن كان عمرى ست سنوات، لذا أعترف أن المطرب يتقدم خطوة على الممثل بداخلى، لكن الموهبة هى الأساس، ولو فشل المطرب فى التمثيل سينصرف عنه الناس، والحمد لله قدمت أعمالا درامية منذ عدة سنوات وشجعنى الجمهور لأنه رآنى ممثلا جيدا. وهنا يجب الحرص على النهوض بصناعة الأغنية وحمايتها حتى لا يتنازل الفنان، وأتمنى أن يتجه المطرب إلى التمثيل من جانب الحب، وأن تكون لديه رفاهية الاختيار وليس مجبرا سعيا وراء فرصة عمل، وهذا لن يحدث إلا بعدما تسترد صناعة الكاسيت مكانتها وتتولى الدولة حمايتها».