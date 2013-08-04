عصام كاريكا: الحفلات ماتت والأزمة كبيرة

كتب : صفوت دسوقى وهشام أمين منذ 47 دقيقة

أما عصام كاريكا، الذى يشارك فى «كان ياما كان» و«الرجل العناب»، فيقول: «لن أكون رومانسيا أو دبلوماسيا عندما أتحدث عن أزمة سوق الكاسيت، لأنها موجودة بالفعل، فقد انهارت صناعة الكاسيت وماتت الحفلات بسبب غليان الشارع السياسى، فلا تهدأ الأوضاع إلا لتشتعل من جديد، وأمر طبيعى أن يزحف المطربون إلى التمثيل من أجل تعزيز وجودهم وحتى لا ينساهم الجمهور، ولفتح باب جديد للرزق، ولكن فن التمثيل لا يرحم ولا يستطيع الاستمرار فيه إلا الموهوب والجمهور أصبح ناقداً (شاطر)، وقادر على الفرز والاختيار، لذا ليس من السهل أن ينجح المطرب فى عالم التمثيل والعكس صحيح. ودائما أحرص على الوجود فى دراما رمضان كممثل فى هذا الشهر الكريم الذى ترتفع فيه نسبة المشاهدة، وقد لاحظت هذا العام ظهورا مكثفا للمطربين فى مسلسلات رمضان، ومعجب جدا بأداء زملائى المطربين فى فن التمثيل».