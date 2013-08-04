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طارق الشناوى: «روبى» الأفضل والتمثيل بالنسبة لـ«مدحت صالح» أكل عيش

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طارق الشناوى: «روبى» الأفضل والتمثيل بالنسبة لـ«مدحت صالح» أكل عيش طارق الشناوى: «روبى» الأفضل والتمثيل بالنسبة لـ«مدحت صالح» أكل عيش

كتب : صفوت دسوقى وهشام أمين منذ 46 دقيقة

وفى محاولة لتقييم تجارب أهل المغنى فى التمثيل قال الناقد طارق الشناوى: «من الصعب أن تضع الجميع فى سلة واحدة، وأن تعتبر الجميع لجأ إلى التمثيل بعد كساد سوق الكاسيت، وأرى أن (روبى) هى الأفضل، خاصة أنها تمارس الغناء والتمثيل منذ ظهورها الأول، وأداؤها رائع فى (بدون ذكر أسماء)، لكن مدحت صالح سيئ جداً ويمارس التمثيل من باب (أكل العيش) فقط، لذا فأداؤه باهت وغير مؤثر، وقد يرى البعض أحمد فهمى جيدا وهو ممثل عادى، ولكن المقارنة بينه وبين هانى سلامة تصب فى صالحه، خاصة أن أداء هانى سلامة نمطى ونبرة صوته لا تتغير وانفعالاته لا تتلون بتغير المواقف والأحداث، وأقصد أن أحمد فهمى مجتهد والفرصة فى صالحه. أما خالد سليم فكانت بدايته فى السينما وتمت الاستعانة به كممثل ومطرب فى تجاربه التمثيلية الأولى، لكنه لم يطور من نفسه، وأداؤه عادى، وأعتقد أن دخول عالم التمثيل والإصرار على الاستمرار فيه بالنسبة لخالد سليم ومدحت صالح عائد إلى قلة الحفلات وانهيار سوق الكاسيت والمسألة بالنسبة لهما (أكل عيش)».

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