كيف تستعدِّين لحفلة رمضانيَّة مفاجئة في منزلك؟؟

يتميَّز شهر رمضان الكريم بتعدّد المناسبات والحفلات المسائيَّة التي تتطلَّب استعداداً خاصّاً، يبدأ من العناية بالشَّعر والبشرة، وينتهي بالمكياج. ولكن كيف ستتصرَّفين إذا تعرَّضتِ لسهرة رمضانيَّة مفاجئة في منزلك؟؟

بدايةً ينصحكِ "سيِّدتي نت" بمحاولة التقليل من التوتُّر قدر الإمكان؛ لأنَّ التوتُّر قد يمنعكِ من الاستعداد الجيِّد لهذه المناسبة. ثمّ يمكنكِ الاستعداد لهذه المناسبة المفاجئة عن طريق هذا المكياج البسيط والمميَّز في نفس الوقت، والذي لن يستغرق منكِ أكثر من 10 دقائق فقط:

• نظِّفي بشرتك بواسطة الغسول الملائم لنوعها، ثمّ ابدئي بتطبيق كريم الأساس المطابق للون بشرتك أو الأفتح بدرجة واحدة.

• ضعي طبقةً من البودرة أسفل عينيك، حتى تُخفي مظهر الهالات السَّوداء التي قد تظهر أثناء شهر الصوم.

• ضعي طبقةً من كريم إخفاء العيوب فوق البودرة، وقومي بنشره عن طريق التربيت عليه، وليس بواسطة المسح.

• ارسمي حاجبيك بشكل عريض، بواسطة قلم كحل أسود أو بنيّ.

• ضعي القليل من ظلِّ العيون باللون القرميديّ اللامع على جفنك العلويّ.

• ضعي طبقةً ثانية من ظلِّ العيون باللون اللحميّ اللامع كإطار لظلِّ العيون القرميديّ، واسحبي الفرشاة إلى زاوية عينك الخارجيَّة.

• ارسمي خطاً من الكحل الأسود داخل عينيك، وعلى جفنيكِ العلويَّين والسفليَّين أيضاً.

• أحضري فرشاة رفيعة فيها ظلّ أسود اللون، ومرّريها على جفنك السفليّ بمحاذاة رمش العين.

• ولمظهر أكثر سحراً وجاذبيَّة، يمكنك وضع القليل من ظلِّ العيون الأزرق اللامع على جفنك السفليّ من ناحية زاوية عينك الداخليَّة.

• انهي مكياج عينيك بوضع طبقتين من الماسكرا السوداء.

• وأخيراً، قومي بوضع القليل من أحمر الخدود ذي اللون المرجانيّ مع لمسة من أحمر الشِّفاه الفاتح.