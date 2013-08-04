عناية خاصة بالبشرة المختلطة

إذا كانت نوعيَّة بشرتك مختلطة، فأنت بحاجة إلى القيام بجلسات تنظيف للبشرة أكثر من الأنواع الأخرى؛ فالبشرة المختلطة تفتقر إلى التوازن، وتحتاج إلى عناية خاصَّة لتوحيد الجلد والخدين، ولتنظيفهما من الدُّهون؛ لإعادة التوازن إليها.

لذا فأنت بحاجة إلى شراء منظِّف ملائم لنوعيَّة بشرتك، إضافةً إلى أنَّك تحتاجين إلى القيام بعمليَّة تنظيف عميق لبشرتك في أحد مراكز التجميل المتخصصة، مع تكرار هذه العمليَّة كلّ 3 أشهر.