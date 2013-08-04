لاعب الشباب ممنوع من دخول السعودية

لم يستطع الكولومبي ماكنيلي توريس لاعب الشباب السفر إلى السعودية مع فريقه العائد من العاصمة الإماراتية أبو ظبي بسبب خطأ إداري.

وعاد كل أفراد البعثة الشبابية إلى الرياض بعد المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية الدولية يوم السبت ما عدا توريس، حسب صحيفة الاقتصادية السعودية.

وتسبب عدم اكتمال إجراءات دخول اللاعب للأراضي السعودية في بقائه برفقة فهد العيسى إداري الفريق، على أن يسافر الثنائي للمملكة يوم الأحد.

ويستعد الشباب لمواجهة كاشيوا ريسول الياباني يوم 21 أغسطس الجاري في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.