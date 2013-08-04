الهنيدي: قفزة في مبيعات السلع الرمضانية لـ«النزهة»

| كتب سعيد عبد القادر |
>كشف رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية ناصر الهنيدي عن تحقيق الجمعية قفزة في المبيعات خلال شهر رمضان المبارك وذلك في مهرجان السلع الرمضانية والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية التي ساهمت فيها الجمعية بتخفيضات كبيرة ليستفيد منها المساهمون وأهالي المنطقة ورواد الجمعية.
>وأشار الهنيدي في تصريح صحافي الى أن التخفيضات للسلع الرمضانية تراوحت مابين 30 و60 في المئة، وبالنسبة للأجهزة الكهربائية كانت أسعارها أقل من سعر التكلفة وبنسبة 10 في المئة. وأشار الهنيدي الى أنه تم تقديم هدية رمضانية للمساهمين تم توزيعها قبل شهر رمضان المبارك وضمت 13 صنفا من المواد الغذائية والاستهلاكية لكل عائلة من المساهمين بالمنطقة.
>في سياق آخر وقع الهنيدي عقد توسعة فرع التموين والجملة بالقطعة رقم (1) وذلك مع مكتب دار عبداللطيف العنيزي للاستشارات الهندسية على أن يقوم المكتب بتصميم المشروع والاشراف على تنفيذه. وأعلن ان توسعة فرع التموين والجملة تأتي ضمن خطة مجلس الادارة لتطوير الأداء بالجمعية وتحقيق طموحات وتطلعات المساهمين وأهالي المنطقة لتوفير مساحات كافية للمواد التموينية وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين من مواد البطاقة التموينية.
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