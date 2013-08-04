مقتل قاض وإصابة زوجته فى انفجار سيارة مفخخة استهدفت منزله بالعراق

ذكر مصدر فى شرطة محافظة صلاح الدين أن قاضيا بمحكمة استئناف تكريت قتل، وأصيبت زوجته، إثر تفجير انتحارى بسيارة مفخخة استهدفت منزله، وسط مدينة تكريت مركز المحافظة، التى تبعد بنحو 170 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه صباح اليوم "الأحد" أمام منزل سكنى يعود لقاضى فى محكمة استئناف تكريت بمنطقة دور القضاة فى شارع الزهور، وسط المدينة لدى خروجه من منزله، مما أسفر عن مقتله فى الحال وإصابة زوجته بجروح.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية سارعت إلى مكان الحادث وفرضت طوقا حوله، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابة إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج وجثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعى.