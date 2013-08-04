ميسى ونيمار يلعبان كرة القدم مع الأطفال الفلسطينيين

قالت صحيفة الاونيبرسال الفنزويلية، إن فريق برشلونة بدأ أمس "جولة السلام" التى ستستمر يومين إلى فلسطين وإسرائيل، وقام اللاعب الأفضل فى العالم ليونيل ميسى، ومهاجم نادى برشلونة الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا، بلعب بضع مباريات صغيرة مع الأطفال الفلسطينيين فى استاد دورا بالقرب من الخليل، وذلك بعد أن زاروا كنيسة المهد فى بيت لحم.

كما أنهم لعبوا بالمثل مع الأطفال الإسرائيليين فى ملعب بلومفيلد فى تل أبيب، حيث كان من المقرر عقد اجتماع مع السلطات السياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بالأمس بعد وصول الفريق إلى مطار تل أبيب حيث كان ينظر المئات من المشجعين. ذهب الفريق إلى كنيسة المهد حيث ولد يسوع، ووسط حراسة أمنية مشددة قام الفريق بالتجول فى شوارع فلسطين، حيث كانت ترفع أعلام وقمصان نادى برشلونة، وفى بيت لحم التقى الفريق مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس.