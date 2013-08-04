تحقيقات معركة «الإنتاج الإعلامى»: صاحبا محلات «أبوذكرى وسلسبيل» بين المتهمين فى الاعتداءات

أنصار «مرسى» هاجموا «المدينة» وأطلقوا الخرطوش على الشرطة وسرقوا سيارة لواء

كتب : محمود الجارحى وجيهان عبدالعزيز تصوير : محمود الدبيس منذ 23 دقيقة

بدأت نيابة أول أكتوبر تحقيقاتها فى أحداث الشغب والعنف ومحاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى، مساء أمس الأول، وخضع 35 متهماً من أنصار المعزول، ضبطوا فى الاشتباكات، بينهم محمود أبوذكرى صاحب محلات «أبوذكرى» وعلاء عبدالباقى سلسبيل، صاحب شركة «سلسبيل» لتشغيل المعادن، ووجّهت لهم تهم تكوين عصابة لمقاومة السلطات والأهالى والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وخرطوش وقطع الطرق وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة والشروع فى قتل مجند شرطة من قوات الأمن المركزى.

وكشفت التحقيقات والتحريات التى جرت بمعرفة عمرو مخلوف رئيس نيابة أكتوبر، وأحمد أبوالمجد مدير النيابة، أن نحو ألفى شخص من مؤيدى «مرسى» هاجموا مدينة الإنتاج الإعلامى وأطلقوا الخرطوش والشماريخ على الشرطة واقتلعوا البلاط والسيراميك المحيط بالمدينة، وأضرموا النيران فى سيارة الشرطة الخاصة باللواء الدكتور عصام موافى وسرقوا سيارة أخرى، وأشعلوا النيران فى عدد من الأكشاك المحيطة بالمدينة وحطّموا عدداً آخر من السيارات التى تصادف وجودها بمحيط المدينة، وقطعوا طريق الواحات أمام المدينة بالحجارة وأزالوا حاملات الإعلانات وحطموا البوابتين رقم 2 و4 وهشّموا واجهاتهما، وكلفت النيابة بإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة. وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن بداية التجمّعات كانت منذ صباح الجمعة، حيث حضر مؤيدو المعزول فى أتوبيسات من مناطق أوسيم والبدرشين وإمبابة، إضافة إلى عدد من المحافظات الأخرى. وأضافت التحريات التى أعدّها فريق من المباحث بقيادة اللواءين محمود فاروق نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، ومجدى عبدالعال مدير المباحث الجنائية، أن سيارات ملاكى كانت تورد لمؤيدى المعزول المأكولات والمشروبات وأسلحة خرطوش أثناء الاشتباكات مع قوات الأمن.