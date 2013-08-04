صلاح: سأسافر إلى إسرائيل لأنها رياضة وليست سياسة

رفض محمد صلاح جناح بازل خلط السياسة بالرياضة على خلفية الجدل الذي ثار حول سفره إلى إسرائيل مع فريقه لملاقاة مكابي تل أبيب في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويطير صلاح وزميله النني مع فريقهما إلى تل أبيب يوم الاثنين لمواجهة مكابي في إياب الدور التمهيدي الثالث من دوري الأبطال، بعد الفوز بهدف في سويسرا.

وقال صلاح في تصريحات لصحيفة (زيتونج) السويسرية "سأسافر إلى إسرائيل مع النني برفقة الفريق لأن كرة القدم هي وظيفتنا".

أضاف "سنذهب إلى هناك لمساعدة بازل في التقدم خطوة نحو مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، فأنا احترم النادي والأهداف التي يخطط لتحقيقها، فهذه رياضة وليست سياسة".

وتألق صلاح بشكل كبير في مباراة الذهاب وأجبرته إدارة ناديه على مرافقة الفريق إلى تل أبيب بسبب النتيجة المقلقة لمباراة الذهاب، وإمكانية توديع بازل لدوري الأبطال.