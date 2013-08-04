أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

عمال «السويس للصلب» يواصلون إضرابهم لليوم الـ13 ويرفضون العودة إلى العمل قبل تحقيق مطالبهم

Google+ Print
عمال «السويس للصلب» يواصلون إضرابهم لليوم الـ13 ويرفضون العودة إلى العمل قبل تحقيق مطالبهم عمال «السويس للصلب» يواصلون إضرابهم لليوم الـ13 ويرفضون العودة إلى العمل قبل تحقيق مطالبهم

كتب : أحمد محمد منذ 16 دقيقة

واصل أمس، عمال شركة السويس للصلب، إضرابهم عن العمل لليوم الـ13 على التوالى، بسبب عدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى صرف الأرباح والرعاية الصحية وبدل المخاطر وإعادة الهيكلة وعودة زملائهم الموقوفين عن العمل. وقال مصطفى المصرى أمين صندوق الاتحاد الإقليمى بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن عبدالناصر الجارحى رئيس مجلس إدارة الشركة، ورفيق الضو العضو المنتدب، جلبا عمالة من الخارج، ومنعا العمال المضربين عن العمل، الأمر الذى زاد من حدة الأزمة بين العمال والإدارة. وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن» أن إدارة الشركة قابلت وفداً من القيادات العمالية بالشركة وبمحافظة السويس، وكان على رأسهم اللواء محمد شمس عضو لجنة فض المنازعات بالسويس، والقيادى العمالى رشاد كمال، وحاولوا تهدئة الأمور وإقناع الشركة بتنفيذ مطالب العمال، إلا أن الإدارة رفضت تنفيذ المطالب إلا بعد عودة العمل مرة أخرى، الأمر الذى قُوبل بالرفض من جميع العاملين الذين أكدوا أنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد تحقيق مطالبهم. من جانبه، قال جمال فاروق أحد القيادات العمالية بالسويس للصلب، إن رئيس مجلس الإدارة أهانهم خلال لقائه بهم أمس، قائلاً لهم: «هوّ كان مصنع أبوكم عشان تعملوا كده، المصنع ده بتاعى»، وتعدى عليهم بالسب والقذف، موضحاً أنه استعان بعمالة هندية وإيطالية لتشغيل المصنع، ولكن العمال منعوهم من الدخول. من جانبه، قال جمال فاروق أحد القيادات العمالية بشركة السويس للصلب: إن عدداً من عمال الشركة توجّهوا إلى قسم عتاقة لتحرير محاضر تفيد بعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية لشهر يونيو الماضى، إلا أن مأمور القسم رفض تحرير تلك المحاضر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة