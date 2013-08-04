الإدارة الأمريكية ترفض حظر مبيعات منتجات آبل ما يثير استياء سامسونج

رفضت حكومة الرئيس الأمريكى باراك أوباما تطبيق حظر مبيعات بعض من منتجات شركة آبل، ما أدى إلى استياء شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذا القرار يمثل تحولا جديدا فى معركة حقوق براءة الاختراع بين الشركتين، فيما أعلن ممثل التجارة الأمريكية ميشيل فرومان أنه قرر نقض قرار حظر المبيعات الذى فرض فى يونيو، بواسطة مفوضية التجارة الدولية، إحدى المنظمات الفيدرالية المستقلة.

وقال فى رسالة موجهة إلى رئيس المفوضية إيرفينج وليامسون "بعد إجراء استشارات شاملة مع وكالات لجنة سياسة التجارة ومجموعة مراجعة السياسات والعاملين فيها، بالإضافة إلى الوكالات الأخرى ذات الصلة، فقد قررت عدم الموافقة على قرار المفوضية وإصدار قرار استبعاد والتوقف عن إصدار أمر لتحقيقات أخرى".

وأضاف أن القرار اعتمد على "آثار ظروف التنافس فى الاقتصاد الأمريكى وتأثير ذلك على المستهلكين الأمريكيين"، كما جاء فى البيان "قرار المفوضية يقر بصورة صحيحة أن شركة سامسونج ظلت تجرى مفاوضات بحسن نية وأن شركة أبل غير راغبة فى الحصول على ترخيص".

وعبرت شركة سامسونج عن استيائها من القرار، بينما رحبت به شركة آبل قائلة إنه القرار الصحيح من أجل الابتكار.

وفى يونيه الماضى قررت مفوضية التجارة الدولية حظر مبيعات أو استيراد منتجات آى فون 4 وآى فون 3 جى وآى باد 3 جى وآى باد 2 3 جى، ليتم توزيعها بواسطة شركة "إيه تى آند تى"، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة انتهكت حقوق براءة سامسونج.