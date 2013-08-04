لافتات تطالب بتحرير الأراضي الفلسطينية في تدريب برشلونة في الخليل

الخليل، (إفي): احتشد 24 الف مشجع فلسطيني اليوم بملعب دورا بمدينة الخليل لتحقيق حلمهم بمشاهدة لاعبي فريق برشلونة، بطل إسبانيا، عن قرب.

وامتلأت مدرجات الملعب بأعلام برشلونة وإقليم كتالونيا، فيما حالف الحظ فقط نحو 30 طفلا وطفلا للاقتراب أكثر من نجوم البلوجرانا وتبادل الكرات معهم في تدريب مصغر، وذلك ضمن مبادرة "زيارة السلام".

ووجه الجمهور تحية خاصة للنجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني أندريس إنييستا، حيث انتزعا النصيب الأكبر من التصفيق والهتافات.

وشهد محيط الملعب ومنشآته الداخلية اجراءات أمنية مشددة، وكان عددا من الجنود الإسرائيليين حاضرا بالمكان.

واستغل المشجعون الفرصة في رفع لافتات تطالب بتحرير الأراضي الفلسطينية والافراج عن المعتقلين بالسجون الإسرائيلية، وانتشرت لافتات أخرى مكتوبة باللغة الإنجليزية وجهت خصيصا للصحافة ووسائل الاعلام الأجنبية تندد بالاحتلال الإسرائيلي، وبرز منها لافتة "رياضة تحت الحصار".

وزار الفريق الكتالوني اليوم كنيسة المهد وعدد من المنشآت الأثرية كما استقبله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فيما يستقبلهم غدا الأحد الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.