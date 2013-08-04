ريال مدريد إلى نهائي كأس أبطال جينيس بالفوز على إيفرتون

لوس أنجليس، (إفي): تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى نهائي بطولة كأس أبطال جينيس الدولية الودية، بعد تغلبه على إيفرتون الإنجليزي (2-1).

وبدأت الشراسة الهجومية لريال مدريد تظهر في بداية اللقاء الذي جمعه بالفريق الإنجليزي في ملعب دودجر بمدينة لوس آنجليس الأمريكية، حيث أهدر نجم الفريق كريستيانو رونالدو فرصة شبه مؤكدة من تمريرة سحرية لسرخيو راموس.

ولكن وبعد مرور عدة دقائق على ضياع هذه الفرصة، تمكن كريستيانو من تسجيل الهدف الأول لفريقه بعد أن تسلم تمريرة رائعة من الألماني مسعود أوزيل، قبل أن يتمكن من مراوغة حارس مرمى إيفرتون تيم هوارد ليودع الكرة الشباك (ق17).

وأشعل هدف كريستيانو اللقاء، حيث حاول الفريق الإنجليزي إدراك هدف التعادل، ليتصدى القائم لإحدى هذه المحاولات، قبل أن يقوم الحكم بالغاء هدف سجله سيلفيان ديستن بدعوى احتكاكه بالمدافع.

وفي ظل محاولات الفريق الإنجليزي المحمومة لإدراك هدف التعادل، سجل أوزيل الهدف الثاني لريال مدريد من تمريرة متقنة من كريستيانو (ق31)، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي بداية الشوط الثاني، أجرى المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي ستة تبديلات، منحت الفريق مزيدا من السرعة، ليشهد تألق الأرجنتيني أنخل دي ماريا، الذي سدد كرة رائعة تصدى لها الحارس هوارد ببراعة.

ولكن الفريق الإنجليزي تمكن من تسجيل هدفه الوحيد من خلال لاعبه نيكيتشا ييلافيتش في كرة لم يتمكن حارس الريال دييجو لوبيز من التعامل معها بالشكل الأمثل (ق61).

وتوالت بعد ذلك هجمات الفريقين دون أن يتمكن لاعبيهما من استغلال أي من الفرص التي سنحت، لينتهي اللقاء بنتيجة (2-1).

وبهذا يحافظ ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي على سجله خاليا من الهزائم في المباريات الخمسة التي خاضها حتى الآن استعدادا للموسم المقبل أمام بورتسموث الإنجليزي (6-0) وباريس سان جيرمان (1-0) ولوس أنجليس جالاكسي (3-1) وليون (2-2).

وفي مباراة أخرى بالبطولة الودية ذاتها، تغلب لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي على يوفنتوس الإيطالي بهدفين مقابل واحد.