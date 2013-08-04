قرارات جديدة لتنظيم العمل فى «ماسبيرو»

كتب : انتصار حسنى منذ 8 دقائق

أصدرت درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، حزمة من القرارات، بعد اجتماع موسع عقدته مع جميع رؤساء القطاعات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لوضع أسس جديدة للمحتوى البرامجى لشاشات وإذاعات ماسبيرو فى الفترة المقبلة، وذلك لتحسين الأداء على الشاشة، وجذب المعلنين، بالإضافة إلى إيقاف الاستنزاف المالى لميزانيات ماسبيرو، دون تحقيق أى نتائج إيجابية. اتباع أسلوب إذاعة راديو مصر فى إنتاج برامج مع الشركات الخاصة، والتى تقع تحت بند الإنتاج المشترك، هو أول قرارات «شرف الدين»، لجذب الإعلانات إلى ماسبيرو، إلى جانب استطلاع رأى الشركات المعلنة عن نوعية البرامج، وتسهيل إجراءات التعاقد. أضافت «شرف الدين» ضرورة مراعاة ضوابط نقل بعض المذيعين من قطاع لآخر فى حال حاجة العمل، والاهتمام بالمراسلين والمندوبين بالوزارات، للفوز بتصريحات حصرية لتليفزيون الدولة.

كما كلفت شكرى أبوعميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بإعداد خطاب يفيد بأن إعلام الدولة هو المنوط بنقل الأخبار، والانفراد بها، على أن تتم مراجعة شريط الأخبار، ويعمم بصفة مستمرة على الفضائية المصرية والقناة الثانية و«نايل تى فى».

وفيما يتعلق بالمرتبات، قامت «شرف الدين» بتكليف رئيس القطاع الاقتصادى والأمين العام بعرض موقف المرتبات قبل 25 يناير 2011، والتعديلات التى أدخلت عليها منذ ذلك الحين.