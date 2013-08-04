وزير العدل يصدر قرارا بتشكيل لجنة تحري هلال شهر شوال

أصدر معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل قرارا بتشكيل لجنة " تحري رؤية " هلال شهر شوال للعام الهجري 1434 هجرية .

وتضم اللجنة التي يرأسها معالي وزير العدل.. سعادة كل من المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي ومحمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل والدكتور محمد مطر سالم الكعبي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدكتور فاروق حمادة المستشار الديني في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي والمستشار عبدالرحمن غانم رئيس محكمة أبوظبي الإبتدائية والمستشار محمد اليدالي بن محمد المفتي الشرعي في دائرة القضاء في أبوظبي والقاضي الدكتور محمد مفتاح الخاطري رئيس استئناف في محكمة استئناف رأس الخيمة ومحمد سهيل المهيري مدير إدارة التوجيه والإرشاد في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وفضيلة الشيخ محمد سليمان الأهدل الواعظ الأول في دائرة الشؤون الإسلامية دبي والمهندس خلفان سلطان النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك والمهندس صخر سيف عبدالله رئيس رابطة هواة الفلك.

ودعا القرار جميع المحاكم الشرعية في الدولة لتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها وعلى لجنة تحري الشهور القمرية في دائرة القضاء في أبوظبي في المناطق الوسطى والشرقية والغربية في الإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

وحدد القرار إجتماع اللجنة بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 رمضان 1434 هجرية الموافق السابع من أغسطس2013 في دائرة القضاء في أبوظبي.

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