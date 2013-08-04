مصدر مقرّب من نانسي: ليست متهمة ولن تطلّ مع نيشان

رداً على التصريحات المتكرّرة في برنامج "أنا والعسل2"، التي حاولت الإيحاء بأنّ تعليقات نانسي عجرم على غناء مشتركي برنامج Arab Idol كانت تصلها من خلال رسائل على هاتفها المحمول، أجاب مصدر مقرّب منها بالقول: "لا تستمعوا إلى رأيي، بل إلى رأي نيشان الذي قال إنّ نانسي تلميذة فؤاد عوّاد، وبأنّها تعزف على آلة العود منذ أن كانت في الثانية عشرة من عمرها".

وعن سبب إثارة نيشان لهذا الموضوع أكثر من مرّة في برنامجه، قال المصدر نفسه: "نيشان سأل راغب: "هل هناك هواتف محمولة في البرنامج؟" فأجاب راغب "الكلّ يحملون هواتف"، فهذا ما أجاب به راغب؛ من يرد أن يعلّق وأن يُكثر الكلام، عندما يطلّ مع نيشان فهو حرّ في كلّ كلمة يقولها، ولكن نحن لن نرد، لأنّنا نعرف أنفسنا جيّداً، ونعرف ثقافة نانسي الموسيقيّة؛ ومن يُرِد أن يعرف أكثر، فمن الأفضل أن يسأل أستاذها فؤاد عواد، وليس أنا"، والكلام على لسان المصدر.

وتابع المصدر "لسنا ممّن يطلّون في الإذاعات والتلفزيونات ويبرّرون، وفي الأساس ماذا نبرّر؟ عندما نسمع اتهاماً مباشراً بحقّ نانسي، أو عندما يقترب أحد من كرامتها، عندها نردّ عليه، ولكنّ هذا الأمر لم يحصل حتى الآن. وليلمّحوا كما يُريدون، فنانسي ليست متهمّة. بالأمس، قال راغب لنيشان "هل تقصد نانسي بكلامك؟"، ثمّ تابع: "نانسي كانت تُطلعني على تعليقاتها بشكل مسبق، وكلّها كانت في مكانها، وأنا أعرف نانسي جيّداً، وأعرف ثقافتها الفنيّة، كما أعرف أستاذها فؤاد عواد، وهي لا تزال تدرس الموسيقى".

المصدر المقرّب من نانسي قال: "نحن لسنا بحاجة لمن يُزايد علينا في هذا الموضوع، وإذا كانوا يتكلّمون على بعضهم البعض فهم أحرار بأنفسهم، ونحن لا دخل لنا بهم. في أيّ برنامج هناك مذيع يرمي كلمة، بهدف إحداث بلبلة، ولكي تردّ نانسي في اليوم التالي. ولكنّ نانسي لن تطلّ مع نيشان".

وختم المصدر: "الكلّ يعرف كيف أنّ برنامج Arab Idol طار هذه السنة فوق المريخ، بسبب مشاركة نانسي فيه، وربّما تفاجأ بعض الناس بثقافتها، ولكن من يعرف أنّها تواظب على دراسة الموسيقى لم يفاجأ على الإطلاق".

نانسي مشغولة حاليّاً بتصوير إعلان "داماس"، وستحيي حفلات عيد الفطر بين بيروت ودبي.