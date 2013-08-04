5 نصائح للتخلّص من البقع الصّعبة على الملابس!

تعاني السّيدات من مشكلة تنظيف البقع الصّعبة على الملابس، والتي قد تضطرها أحياناً إلى خسارة بعضها.

"سيدتي نت" يقدّم لك أبرز الأفكار التي تُساعدك في التخلّص من البقع، بسهولة:

ـ يجدر بك نقع الملابس البيضاء بالماء الفاتر، مع القليل من مسحوق الجلي، لمدّة تُقارب الـ 3 ساعات. ثمّ، ادعكي مكان البقع. وإذا كانت الملابس داخليّة، قومي بغليها لضمان نظافتها بالكامل.

ـ يُمكنك التخلّص من اللبان أو الصمغ العالق بالثياب، بواسطة سكّين غير حادّة. ثمّ، ضعي الثياب في وعاءٍ يحتوي على الماء والصابون، وادعكي مكان البقعة لإزالة آثارها بالكامل.

ـ لإزالة بقعة الدّم، ضعي الملابس في الماء السّاخن مع مسحوق الغسيل، وادعكيها، ثمّ ضعي مكان البقعة كميّة قليلة من الخلّ الأبيض، واغسلي جيّداً.

ـ وبالنسبة إلى آثار التعرّق، ضعي مادّة لمعالجة البقع مكان الآثار المحدّدة تحت الإبطين، ثمّ اغسلي الملابس في درجة حرارة عالية، مع استخدام مسحوق الغسيل.

ـ لإزالة الحبر عن الملابس، ضعي على البقعة عصير الليمون أو الخل، وادعكيها حتّى تختفي، ثمّ اغسليها مع باقي الملابس.