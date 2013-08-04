تجوّلي داخل منزل Robin Williams الجبليّ

Robin Williams ممثل أمريكيّ شهير، يمتاز بقدرته على أداء الأدوار الكوميديّة والمركبة، بالإضافة إلى سرعة البديهة التي يتمتّع بها.

موقع "سيدتي نت" يجول داخل منزله الجبليّ، الذي يقع في جبال "ماياكاما" Mayacama، في ولاية كاليفورنيا، علماً أنّه اشتراه مقابل حوالى 35 مليون دولار أمريكيّ.

صُمّم هذا المنزل وفقاً للطراز الإيطالي، ويتألّف من 5 غرف للنوم ومكتبة وعدد من الغرف الفسيحة.

تغلب الألوان الفاتحة على الصالون المؤلّف من أريكتين وعددٍ من المقاعد البيضاء التي تحمل وسائد محمّلة بالنقوش الأنيقة.وتتوسّط هذه الجلسة طاولة بسيطة ذات سطح زجاجيّ، زُيّنت بمزهريّة وببعض التحف، كما تحتضن زوايا الصالون طاولات خشب، تحمل المصابيح و"الاكسسوارت".وتمتدّ النوافذ من الأرض إلى السّقف، تغطّيها ستائر كلاسيكيّة بنيّة.وقد علّقت على الحائط لوحة طويلة لتُضفي جوّاً خاصّاً على المكان.كما تتدلّى ثريّتان من السقف لتنيرا المكان بواسطة الشموع المُضاءة.

وتسيطر الألوان الهادئة على المكتبة الخشب التي تفتح ذراعيها لعدد من الكتب والتحف، كما توجد أريكة صغيرة من الجلد الأبيض وطاولة من الزجاج بسيطة، محمّلة بعدد من الكتب.

ويندمج اللونان الأبيض والأزرق في غرفة نوم المالك، ممّا يُضفي هدوءاً على المكان.ويفترش الموكيت الأزرق الأرضيّة، ويرتكز إليها سرير أبيض ومقعد أبيض، وإلى جانبه مزهريّة ضخمة خضراء.

وبما أنّ المالك من عشّاق التمثيل، فقد خصّص غرفة في منزله لتكون صالة عرضٍ سينمائيّ، صُممت جدرانها من الخشب، ومقاعدها من الجلد الأسود. وهي تضمّ شاشة كبيرة ليستمتع ويليامز بمشاهدة الأفلام المفضّلة عنده مع أصدقائه المقرّبين.

وصمّم المطبغ من الخشب الفاتح، فيما لم تغِب عنه الاكسسوارات والنباتات الخضراء لتبعث الأناقة في المكان.

كما تستقبل غرفة الطعام 6 أشخاص على طاولتها ذات السطح الزجاج، تحيط بها كراسٍ بسيطة، وتفترشها سجّادة شرقيّة.

وتُحيط بالمنزل حديقة خضراء تمنح المالك فرصة للاسترخاء، بعيداً عن أضواء السينما.ويلفت حوض السباحة فيها الأنظار إليه، تزنره كراس للاستمتاع بأشعة الشّمس، في جوّ يسوده السكون.