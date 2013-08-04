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السودان: إغلاق السفارة الأمريكية بالخرطوم لا يرتبط بخلفية سياسية

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السودان: إغلاق السفارة الأمريكية بالخرطوم لا يرتبط بخلفية سياسية السودان: إغلاق السفارة الأمريكية بالخرطوم لا يرتبط بخلفية سياسية

إعتبرت السودانية قرار الإدارة الأمريكية بإغلاق سفارتها بالخرطوم اعتبارا من اليوم الأحد وحتى نهاية أغسطس الحالي شأنا خاصا نتيجة لتقديرات الإدارة الأمريكية الخاصة ، وأنه قرار لا يرتبط بخلفية سياسية خاصة بالسودان تحديدا.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السودانية السفير أبو بكر الصديق، لصحيفة “أخبار اليوم” الصادرة بالخرطوم اليوم الأحد إن قرار الإدارة الأمريكية شأن يخص الإدارة وفقا لتقديراتها التي ارتأت إغلاق سفارتها بالخرطوم ضمن قرار شمل كل سفاراتها الموجودة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والجزيرة العربية ، مشيرا إلى التزام حكومة السودان التام بتوفير الحماية والتأمين لكل البعثات الدبلوماسية وفقا للقوانين والأعراف الدولية.

أ ش أ

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