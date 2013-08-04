استقالة نائب رئيس الوزراء الليبي عوض البرعصى لعدم وجود صلاحيات

أعلن فى العاصمة الليبية طرابلس اليوم أن رئيس الوزراء الدكتور على زيدان قبل استقالة نائب رئيس الوزراء الليبى الدكتور عوض البرعصى من منصبة التى قدمها أمس بمدينة بنغازى الليبية.

وأوضح البرعصى – فى بيان إستقالة له أذيع اليوم عبر وسائل الإعلام الليبية – أنه عمل جاهدا منذ تشكيل الحكومة الحالية للمساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية لأبناء الشعب الليبي ، وبناء وتفعيل مؤسسات الدولة، والتي من أبرزها مؤسسات الجيش والشرطة والأجهزة الاستخباراتية .

وأشار إلى أنه واجه صعوبات وتحديات تمثلت فى إنعدام الصلاحيات الممنوحة لنواب رئيس الحكومة الأمر الذي أدى بحسب قوله إلى عرقلة كافة الجهود التي بذلت لمعالجة استحقاقات الحكومة ومسؤوليتها تجاه تفاقم الوضع الأمنى فى بنغازى على وجه خاص وليبيا بشكل عام .

وأضاف البرعصى فى بيان إستقالته ، أنه طالب مرارا بدعم الوزارات والمجالس المحلية ومنحها صلاحيات التخطيط والتنفيذ لتفتيت المركزية التى ساهمت في عرقلة العمل الحكومى الليبى التنفيذى وأضعفت ثقة الليبيين بمؤسسات الدولة ، و أن أغلب

المشاكل التي حدثت فى مختلف القطاعات وما صاحبها من تراجع حاد للحالة الأمنية ووقوع هذا العدد المخيف من عمليات الاغتيال ضد الشرفاء من أبناء هذا الوطن، جاء نتيجة لسياسات الحكومة التي رسخت المركزية فى آليات عملها ورؤيتها لإيجاد الحلول لمختلف تلك المشاكل.

أ ش أ