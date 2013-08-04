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تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دمليج بالمنوفية

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تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دمليج بالمنوفية تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دمليج بالمنوفية

نظمت الجمعية الخيرية بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، احتفالية كبرى لتكريم عدد من الأطفال حفظة القرآن الكريم، وذلك بمسجد الغربى بالقرية حضر الاحتفال عدد كبير من مشايخ الأزهر، بالإضافة إلى حضور، الدكتور سامى مجر عميد كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة.

وقد تم تكريم أكثر من 150 طفلا، كان بين المكرمين أطفال لم تتعد أعمارهم 4 سنوات وحافظين كتاب الله، وكان ضم المكرمين الحافظين لكتاب لله كاملا، هما محمود محمد ناجى 12 سنة، ومحمد محمود الاترسى 6 سنوات، جهاد طارق مجر10 سنوات، ومحمد يحيى راشد 10 سنوات.

من جانبه ألقى الشيخ منصور عبد الحميد أمام وخطيب المسجد، أكد فيه أن القرآن الكريم فضله كبير وطالب جميع الحضور بأن يحرصون كل الحرص، على تحفيظ أولادهم القران الكريم حتى يستطيعون النهوض فى دراستهم، لأن القرآن الكريم أساس كل شىء.

وأضاف أن فضائل القرآن الكريم كبيرة فهذه كلمات نفيسة جمعتها، وأزهار اقتطفتها، وفوائد لطيفة اختصرتها من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام أهل العلم فيما يهم كل مسلم نحو كتاب ربه الذى أنزله على خير خلقه وخاتم أنبيائه لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور.

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