Amanda Seyfried تبهرنا بثلاث إطلالات في يوم واحد

تمتعنا الممثلة الشابة Amanda Seyfried بأجمل الإطلالات على السجادة الحمراء، وفي المؤتمرات الصحفيّة، وقد عودتنا على تألقها منذ أن صاحبت النجمة Anne Hathaway في حفلات اطلاق فيلم "البؤساء" أول العام الجاري .

ها هي Amanda Seyfriedتعود من جديد بجدول مزدحم باللقاءات واحتفالات السجادة الحمراء لإطلاق فيلم Lovelace لتبهرنا بأجمل إطلالتها حيث ظهرت بثلاث إطلالات مختلفة في يوم واحد .

في الصباح ظهرت النجمة في لقاء تلفزيوني بلوك ناعم وجميل مكوّن من تنورة وتوب بأكمام طويلة وحمل توقيع دار Balmain. أُعجبنا بالتسريحة الناعمة التي اعتمدتهاAmanda في هذا اللوك.

في المساء أثناء حضورها المؤتمر الصحفي لإطلاق الفيلم ارتدت Amanda فستانًا قصيرًا باللون الرمادي واختارت أن تترك شعرها منسدلًا لتحافظ على بساطة الإطلالة. وتوجهت النجمة بعد ذلك إلى السجادة الحمراء لتظهر بأجمل إطلالاتها بفستان أسود قصير بتصميم جذّاب من Givenchy ، كما اعتمدت تموجات الشعر الجانبية وشفاه حمراء مشرقة لتكمل اللوك .

يجب أن نذكر العلاقة الوطيدة التي تربط Amanda Seyfried بدارGivenchy إذ اختارتها الدار لتكون الوجه الإعلاني لمنتجاتها .