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الغنوشى: الجيش التونسى رفض الانقلاب على المؤسسات الشرعية

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الغنوشى: الجيش التونسى رفض الانقلاب على المؤسسات الشرعية الغنوشى: الجيش التونسى رفض الانقلاب على المؤسسات الشرعية

قال راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة قائدة الائتلاف الحاكم فى تونس، إن "الجيش التونسى جيش وطنى رفض الانقلاب على المؤسسة الشرعية فى الدولة".

وذكر زعيم حركة النهضة فى كلمة أمام حشد جماهيرى مؤيد "للشرعية" قبالة قصر بالقصبة وسط العاصمة أن "الجيش التونسى جيش وطنى رفض الانقلاب"، مضيفا أن " الانقلابيين راهنوا على الاغتيالات لإفشال الثورة وإعادة السيناريو المصرى فى تونس" على حد قوله.

واعتبر راشد الغنوشى أن "سيناريو الانقلاب فى لا يمكن أن يحصل فى تونس"، موضحا أن "محاولة الانقلاب على مؤسسات الشرعية فى تونس قد فشلت".

وأشار إلى أن "تونس صدّرت الثورة إلى مصر ولا يمكن أن تستورد منها الانقلابات"، بحسب تعبيره.
> ورأى الغنوشى أن "الشعب التونسى سيحمى ثورته من محاولات الانقلاب التى انطلقت فى تونس مع اغتيال القيادى اليسارى المعارض شكرى بلعيد شباط الماضى وتواصلت باغتيال محمد البراهمى الخميس الماضي"، معتبرا أن "الثورة التونسية بقيت الشمعة الوحيدة فى الربيع العربى ويريدون إطفائها فى إشارة إلى المطالبين بإسقاط الحكومة وحل البرلمان المؤقت".

ووصف الحشد الجماهيرى مساء السبت من أجل دعم الشرعية فى ساحة القصبة بأنه "الأكبر فى تاريخ تونس" وهو من أجل "مواصلة الثورة التونسية المتجدّدة" .

واعتبر الحشود التى "تجمعت رفضا للانقلاب" بأنها "ليست استعراضا للقوّة أو استقواء على بقية القوى السياسية وإنّما هى رسالة من الشعب للانقلابيين بأنه حام لثورته".

واحتشدت أعداد كبيرة من أنصار "الشرعية" بساحة القصبة أمام قصر الحكومة وسط العاصمة التونسية، مساء السبت، رفضا لـ "الانقلاب على المؤسسات الشرعية للدولة".

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مصر 365

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