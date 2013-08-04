"الداخلية الليبية" تدين إغلاق مكتب الخطوط القطرية بالقوة فى طرابلس

أعربت وزارة الداخلية الليبية عن أسفها لواقعة إغلاق مكتب الخطوط الجوية القطرية بمطار طرابلس الدولى بالقوة من قبل مجموعة ليبية مجهولة، موضحة أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم.

وأدانت وزارة الداخلية الليبية- فى بيان رسمى لها أصدرته اليوم- مثل هذه التصرفات التى لا تعبر إلا عن فاعليها، موضحة أنه سوف تتم متابعة الأمر بالتنسيق مع وزارة المواصلات والنقل والجهات ذات العلاقة، موضحة أن مثل هذه التصرفات غير المسئولة وغير المحسوبة حول هذا المرفق العام الذى يعد الواجهة الأمامية لدولة ليبيا، والذى من شأنه أن يبعث برسائل خاطئة للمجتمع الدولى والشركات الأجنبية، ويعرقل برامج التنمية الاقتصادية ومشاريع الأعمار، والإساءة للعلاقات الليبية القطرية.

وأكدت الداخلية الليبية أنها ستقف على مسافة واحدة من الجميع، وتسعى جاهدة إلى فرض الأمن والقانون، وأنها تهيب بالمواطنين ضرورة تغليب المصلحة العليا لليبيا على أى تجاذبات سياسية أو قبلية، وإدراك خطورة هذه المرحلة الراهنة.