سلطان بن أحمد القاسمي: المجالس الرمضانية تسهم في تعميق الأواصر

زار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للإعلام خيمة المحيان الرمضانية بمدينة الذيد في منطقة تل الزعفران وكان في مقدمة مستقبليه محمد عبدالله المحيان صاحب الخيمة وراشد المحيان عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى. وأشاد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بجهود محمد عبدالله المحيان وراشد عبدالله المحيان وأنجالهما في الحرص على تنظيم مجلس رمضاني دائم في خيمتهم، مشيرا إلى أن مجلس المحيان الرمضاني وغيره من المجالس أسهم بشكل كبير في تعميق الأواصر والعلاقات التي تربط أبناء المناطق ببعضهم وجمعهم للتزاور فيما بينهم واللقاء وتبادل أطراف الحديث في مختلف الموضوعات وما تحققه تلك المجالس من تعزيز التواصل والتقارب المجتمعي بين المواطنين.

وكان في مقدمة مستقبليه مهير بخيت الكتبي ومالك مصبح الكتبي وسعيد الجاري وعمران راشد بالحمودي وسالم عبدالله بن هويدن وسلطان مهير المحيان ومطر محمد المحيان وخليفة راشد المحيان ولفيف كبير من الحضور والمدعوين وأنجال المحيان.

ورحب محمد عبدالله المحيان والحضور بزيارة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، مشيدين بحرصه اللافت على حضور الخيمة والمشاركة في إثراء برامجها، مشيرا إلى ما تتيحه من التقاء لجموع المواطنين في المنطقة علاوة على موضوعاتها المطروحة وما تحفل به من فعاليات متنوعة.

وتبادل الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي التهاني مع المحيان ورواد المجلس بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم داعياً المولى عز وجل أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات كما ناقش معهم مواضيع مختلفة تتعلق بالمجتمع بالإضافة إلى روحانية الشهر الفضيل والأجر المضاعف الذي يحصل عليه الفرد في مثل هذه الأيام من العشرة الأخيرة من رمضان وتبادل معهم مختلف الآراء حول ما طرحوه من موضوعات مجتمعية.