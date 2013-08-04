عبدالملك القاسمي يشيد بمحافظة القيادة الرشيدة على تراث زايد

أشاد الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الامارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمحافظة على التراث الذي خلفه الآباء والأجداد باعتباره من أهم ركائز الهوية الوطنية للدولة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي مساء أول من أمس الى جمعية رأس الخيمة للفنون والتراث الشعبي حيث كان في استقباله جمعه موسى البقيشي رئيس مجلس ادارة الجمعية واعضاء مجلس الادارة واعضاء ومنتسبو الجمعية. وقال القاسمي: إن يوم 19 من رمضان يوم "زايد للعمل الإنساني" يعد يوما مميزا في مسيرة الوطن نستذكر فيها الانجازات الكبيرة التي تحققت في عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودوره البارز في العمل الإنساني على مستوى المحلي والعربي والعالم.

وأضاف: إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترك إرثا انسانيا ينبغي علينا ان نتمسك به ونسير على خطاه وننقله لما بعدنا لنرسخ في قلوب ابنائنا صورة زايد الخير الذي وصلت أعماله الانسانية والخيرية جميع دول العالم مقدما خدمات جليلة للانسانية جمعاء فهو الارث الذي يحق لكل مواطن ومواطنة ان يفخر ويعتز به امام العالم.

وتبادل الشيخ عبدالملك القاسمي مع رئيس واعضاء الجمعية التهاني بالعشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل حيث دعوا الله ان يعيدها على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بموفور الصحة والعافية وعلى دولتنا وشعبنا بنعمة الاستقرار والرخاء.